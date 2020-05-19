МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российские рестораторы предлагают открыть летние веранды, снять ограничения на господдержку заведений с алкогольной лицензией и разрешить доставку вина, говорится в сообщении по итогам круглого стола, посвященного мерам поддержки и новым форматам работы ресторанного бизнеса.

Организаторами мероприятия выступили экспертный центр при уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей и Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина. Во встрече приняли участие совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, основатель "Росинтер Ресторантс Холдинг" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков и многие другие.

“Проблемы, с которыми столкнется ресторанный бизнес на выходе из карантина, заключаются в недостатке мер господдержки. Под озвученные ранее программы не попадают большинство участников рынка, а условия по возобновлению работы заведений чрезмерно жесткие и могут не позволит рестораторам открыться в ближайшем будущем”, — говорится в сообщении.

В настоящий момент власти обсуждают вопрос расширения мер поддержки отрасли исходя из новых моделей бизнеса. “Но даже, если ограничения будут сняты, участники рынка ожидают спад в ресторанной сфере минимум в течение полугода”, — подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, участники встречи выработали ряд своих предложений, которые могли бы поддержать отрасль. В частности, рестораторы просят разрешить открыть летние веранды и предоставлять участки без торгов, чтобы стимулировать возвращение трафика. Кроме этого, они предлагают “снять ограничения на господдержку для ресторанов, реализующих подакцизные товары и разрешить онлайн-продажу алкогольной продукции”.

Помимо прочего, компании считают, что субсидии надо выдавать не на поддержку операционных расходов существующего бизнеса, а на создание новых моделей ресторанного бизнеса таких, как фабрики-кухни или новые каналы дистрибуции, дистанционные сервисы. Рестораторы также просят “проработать смычку между ресторанной отраслью и ритейлом” и предоставить возможность размещать льготную рекламу на государственной или муниципальной недвижимости, чтобы стимулировать потребительский спрос.