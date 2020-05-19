МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.

"Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам "правительственного часа" [пройдет в среду с участием вице-премьера Татьяны Голиковой]. Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции", — рассказал он

По его словам, в условиях пандемии тема здоровья нации "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".

Кроме того, сенаторы просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. Документом, в частности, предлагается запретить продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах. Кроме того, электронные сигареты предлагается приравнять к обычным табачным изделиям.

Проект постановления Совфеда сенаторы рассмотрят на заседании в среду сразу после выступления Голиковой.