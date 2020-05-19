МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минздрав России поддерживает инициативу повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, это эффективная мера для сокращения прямых рисков для здоровья, которые возникают при употреблении спиртного, а также для уменьшения числа ДТП и преступлений, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

"Министерство здравоохранения поддерживает инициативы по увеличению возраста продажи алкоголя, поскольку известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте", — рассказал Салагай РИА Новости.

Он отметил, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя является эффективной мерой, направленной на сокращение не только прямых рисков для здоровья, связанных с отравлением алкоголем и развитием алкоголь-ассоциированных заболеваний, но также с сокращением ДТП, преступлений и других негативных социальных последствий.