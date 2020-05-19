МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (завершившегося 30 апреля) выросла на 3,9% в годовом выражении и составила 3,99 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль Walmart в пересчете на одну акцию составила 1,41 доллара против 1,34 доллара годом ранее. Общая выручка Walmart в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 8,6%, составив 134,6 миллиарда долларов.

Компания отметила в отчете, что отказывается от прогноза на 2021 финансовый год из-за нестабильности в макросреде, вызванной COVID-19.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.