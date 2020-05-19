МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сбербанк создал новую компанию, которая будет заниматься организацией производства вакцины от коронавируса, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции.

"Мы зарегистрировали эту компанию, которая будет выполнять роль проектного офиса для организации производства вакцины. Я бы не хотел сейчас на эту тему очень глубоко распространяться, у нас есть просьба со стороны правительства, и мы очень плотно совместно с министерством здравоохранения работаем над темой поддержки организации производства вакцины в стране", — сказал Греф.