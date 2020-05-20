МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. О том, что продукты с высоким содержанием холестерина и жира вредят здоровью — поднимают уровень холестерина в крови и тем самым увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, слышал каждый. Кто-то никогда не придавал этому значения, а кто-то старается соблюдать "антихолестериновую" диету – ест яйца только на Пасху, вместо сливочного масла использует растительное, а на бекон и колбасу даже не смотрит.

Однако вплоть до сегодняшнего дня никаких реальных доказательств пользы такой диеты предоставлено не было, а "страшилки" про холестерин, как показали результаты расследований, были созданы американскими учеными с участием фармацевтов и производителей соевых продуктов. Первые запугивали людей и продавали им антихолестериновые препараты, а вторые делали миллиардный бизнес на соевых продуктах - "заменителях мяса".

ВО ИМЯ СОИ

Теория о том, что причиной атеросклероза и инфаркта миокарда является употребление содержащей холестерин животной пищи, появилась во второй половине ХХ века в Америке. Многие миллионы долларов были брошены в топку безрезультатных научных разработок с целью подтвердить "виновность" животных жиров в возникновении атеросклероза и инфаркта миокарда.

"В то время американцы развернули настоящую антихолестериновую кампанию и стали заменять обычные продукты питания на соевые, что в результате привело к нарушению синтеза стероидных гормонов в организме и к колоссальному массовому ожирению", — говорит врач высшей категории, хирург Леонид Элькин. Игра стоила свеч – соевая индустрия приносила доход государству в объеме 41 млрд долларов ежегодно.

Американская кардиологическая ассоциация (АНА) рекомендовала потребление с пищей не более 300 мг холестерина в день.

Это означало, что всего два яйца уже превышают рекомендуемую суточную норму. Одно большое яйцо содержит около 186 мг холестерина.

Также рекомендовалось ограничить потребление печени и продуктов из нее. 100 граммов печени содержат от 100 до 270 мг холестерина. "Рекомендуется исключить этот продукт из рациона гипертоников и людей с повышенным уровнем холестерина", — утверждали специалисты. Под "запрет" попадали сыр, колбаса, кондитерские изделия и многое другое.

Однако независимые специалисты уже скоро стали опровергать эти мифы. И в 2013 году AHA и Американский колледж кардиологов заявили, что не было достаточно научных данных, чтобы можно было говорить, что ограничение потребления холестерина с пищей снижает уровень холестерина в крови. Холестерин в продуктах и в крови — две разные вещи. Влияние богатых холестерином пищевых продуктов на холестерин крови является слабым и несущественным.

"Если вы откажетесь от яиц, в желтках которых действительно содержится много холестерина, то недополучите его… процентов на 10, — говорит врач-генетик биомедицинского холдинга "Атлас" Ирина Жегулина. – Влияние жирной еды на повышение уровня холестерина в организме, мягко говоря, многократно преувеличено. На самом деле наш организм устроен так, что 80-90% холестерина синтезируются в печени – независимо от того, питаетесь вы сливочным маслом или морковкой. То есть, диета, конечно, может несколько скорректировать уровень этого вещества в организме, но совсем несущественно – лишь на те самые 10–20%».

КОЗНИ "БОЛЬШОЙ ФАРМЫ"

Миф о том, что продукты животного происхождения вредят здоровью, тесно связан с другим мифом – о том, что высокий уровень холестерина в крови приводит к ужасным последствиям — диабету, инфаркту и инсульту.

О вреде холестерина в организме ученые и врачи стали говорить в то время, когда фармацевтические компании-гиганты выпустили на рынок антихолестериновые препараты — статины.

Статины были обнаружены в начале 70-х японцем Акирой Эндо, который искал новые антибиотики. За свое открытие Эндо не получил ни копейки: все деньги пошли корпорациям вроде Merck и Pfizer, разработавшим каждая свой синтетический статин. Первым появился на рынке Липитор фирмы "Пфайзер" (Pfizer), и к 2002 году доходы от продаж его по рецептам превысили только в США 10 миллиардов долларов. Почти одновременно поступил в продажу Зокор фирмы "Мерк, Шарп и Доум" (MSD), было продано на 9 миллиардов долларов. Фирма "АстраЗенека" (AstraZeneca) с некоторым опозданием начала производство Крестора, но к этому времени появились устойчивые признаки побочных реакций от действия этих лекарств, и массовый выброс их на лечебный рынок несколько затормозился.

Врачи стали рекомендовать принимать статины не только для снижения уровня холестирина в крови, но и для профилактики как витамины всем и даже детям. Однако уже через несколько лет после их создания стали появляться публикации, отмечающие "сомнительную" пользу этих лекарств. В марте 2013 года известный французский врач, профессор Бернар Дэбре опубликовал книгу, в которой утверждал, что медикаменты, в состав которых входят статины, в лучшем случае, бесполезны, в худшем – токсичны и имеют побочные эффекты.

Медики во всем мире стали говорить о том, что бороться с холестерином не надо – его недостаток опаснее переизбытка.

Стали вспоминать немецкого ученого Рудольфа Вирхова, который в середине 19 века писал о том, что холестерин не может быть причиной атеросклероза, а появляется только на конечной стадии повреждения артерий. Холестерин приходит для "заживления раны", но никогда не был причиной появления этой "раны", утверждал ученый. Повышенный уровень холестерина является только признаком воспаления в организме, но не его причиной. Повреждают стенки артерий множество факторов. Например, повышенный уровень глюкозы и инсулина в крови. США в начале 2000-х было опубликовано исследование, которое показало: половина людей, перенесших инфаркт миокарда, имели нормальный уровень холестерина. И наоборот, у людей с низким холестерином уровень смертности выше вдвое.

Недавнее исследование ученых из Норвежского университета науки и технологии выявило, что женщины с высоким уровнем холестерина живут дольше и реже страдают от инфарктов и инсультов, чем те, кто имеет более низкие цифры. Исследователи обследовали 52 087 человек в возрасте от 20 до 74 лет. После учета таких факторов, как возраст, курение и артериальное давление, ученые обнаружили, что женщины с высоким уровнем холестерина имели на 28% ниже риск смертности, чем женщины с низким уровнем холестерина. Риск развития заболеваний сердца, кардиогенного шока или инсульта снижался параллельно повышению уровня холестерина.

Как отмечает Элькин, холестерин — это материал для строительства клеточных оболочек, который совершенно необходим для выработки витамина D, различных стероидных гормонов, включая и половые гормоны: эстрогены, прогестерон, тестостерон, а также жёлчных кислот. Помимо всего прочего он также играет важную роль в деятельности нервной и иммунной систем. Синтезируется холестерин в печени, поступает в организм вместе с пищей, а затем "связывается" с белками и в результате получается липопротеиновый комплекс.

МАГНИЙ, А НЕ ХОЛЕСТЕРИН

В последние годы стали появляться научные работы медиков из США, которые утверждают: на высокий риск инфаркта и инсульта у человека гораздо точнее, чем уровень холестерина, указывает количество магния в крови.

Исследователи доказывают, что именно низкий уровень магния, а не холестерин связан со всеми факторами риска и симптомами развития болезней сердца: гипертонии, диабета, высокого холестерина, сердечной аритмии, стенокардии.

"Нет вредных и полезных продуктов. Все зависит от количества. Большие порции овощей, да и других полезных продуктов, могут принести вред организму. Главное в так называемом здоровом питании — баланс. Даже кетчуп и попкорн могут быть не вредны, а полезны, если употреблять их в небольших количествах, не говоря уже о мясе, сыре, масле и яйцах", — резюмирует диетолог Антон Селин. С ним соглашается и врач высшей категории, диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная. По ее словам, яйца – это уникальный продукт, у которого нет равных по полезным свойствам.

"Куриные яйца — единственный продукт, который усваивается нашим организмом на 97-98%, при этом не оставляя токсинов в кишечнике. В одном яйце примерно 70-75 ккал, а чистого протеина, то есть белка — 6-6,5 граммов. Известно, что за один прием пищи организмом усваивается до 20 граммов белка, значит, чистый протеин из двух яиц усвоится полностью и пойдет на пользу мышцам, костям и сосудам", — утверждает специалист.