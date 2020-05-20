МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 рубля на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект Минтранса о правилах распределения субсидий аэропортам за потери из-за пандемии коронавируса.

Как пишет издание, деньги будут распределены пропорционально падению пассажиропотока по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Согласно правилам, за каждого не полетевшего пассажира правительство выделит 195,4 рубля. Аналогичный метод уже использовался для распределения субсидий для авиакомпаний — им выплатят по 365 рублей на пассажира", — сообщает газета.

По оценке издания, размеры компенсаций для крупных региональных аэропортов составят при таких расчетах десятки миллионов рублей в месяц, а столичных — сотни. Так, аэропорт Симферополя, потерявший в апреле 89,5% пассажиропотока, или 254,2 тысячи человек, по формуле должен получить около 50 миллионов рублей, аэропорт Внуково — около 320-330 миллионов рублей, отмечает газета.

Сообщается, что пока правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 10,1 миллиарда рублей. Учитывая ставку в 195,4 рубля на пассажира, денег хватит на компенсацию потери пассажиропотока аэропортов объемом 51,7 миллиона человек, или примерно 92% от уровня второго квартала 2019 года (56,2 миллиона пассажиров). "Согласно методике, если денег не хватит, то есть падение пассажиропотока превысит 92%, сумма субсидий всем аэропортам будет пропорционально уменьшена. Решение по субсидиям в третьем квартале на данный момент не принято, хотя Минтранс не исключает такой возможности", — пишет издание.

Источники газеты отмечают, что эти субсидии — существенная поддержка для управляющих компаний, хотя даже с их учетом они закончат период с убытком.

В аэропортах официально не комментируют правила, ссылаясь на то, что на данный момент они не приняты и в них еще могут быть внесены поправки. Источники издания в отрасли говорят, что вариант, который Минтранс в итоге направил в аппарат правительства, — восьмой по счету. В Международной ассоциации аэропортов также не комментируют ситуацию.