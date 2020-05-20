МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, снизила выручку в апреле 2020 года на 20% в годовом выражении — до 7,5 миллиарда рублей, при этом товарооборот по итогам 18 дней мая увеличился на 2%, говорится в сообщении ритейлера.

"По итогам апреля 2020 года объем неаудированной выручки ГК "Детский мир" с учетом онлайн-сегмента снизился на 20% год к году до 7,5 миллиарда рублей. При этом товарооборот группы по итогам первых 18 дней мая 2020 года вырос на 2% год к году с учетом временно закрытых магазинов", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что по состоянию на 20 мая большая часть магазинов группы в России продолжает работать, временно закрыты 62 из 729 магазинов сети "Детский мир". В Казахстане временно закрыты 30 из 38 магазинов сети, в 13 закрытых магазинах организованы места выдачи заказов интернет-магазина. Белорусская сеть "Детмир" продолжает работать в обычном режиме.

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).