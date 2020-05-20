МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, начал тестировать в Москве экспресс-доставку продуктов в партнерстве с "Яндекс.Лавкой" — для ритейлера это первый проект в этой сфере, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита".

"Яндекс.Лавка" начала тестировать экспресс-доставку продуктов более доступной ценовой категории. Партнером выступила розничная сеть "Магнит", ставшая основным поставщиком продукции для двух новых точек Лавки в Москве", — сообщили в ритейлере.

Покупателям доступно около 2 тысяч наименований товаров, в том числе готовая еда. "Это первый проект ритейлера на рынке экспресс-доставки продуктов питания, а для "Яндекс.Лавки" — первый опыт работы с более доступным ассортиментом, продукты на этих точках будут обходиться примерно на 20% дешевле", — отметили в "Магните". Решение о масштабировании проекта будет принято по итогам "пилота".

Новые точки "Яндекс.Лавки" открылись на юге и юго-востоке Москвы в районах Нагатинский затон и Печатники — это компактные дарксторы, где собираются заказы для доставки покупателям. Процесс сбора в дарксторе в среднем занимает около двух минут, радиус доставки составляет около двух километров или восемь минут на велосипеде до дальней точки. "Магнит" в рамках проекта обеспечивает подавляющую часть ассортимента этих складов партнера.

"В них представлены самые востребованные у покупателей розничной сети продукты, в том числе, под собственными торговыми марками: овощи, фрукты, бакалея, мясная и рыбная продукция, полуфабрикаты, кондитерские изделия, напитки, корма для животных. При этом стоимость товаров такая же как в обычных магазинах "Магнит", а в некоторых случаях даже ниже, например, для части овощей и фруктов", — указали в "Магните".

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2020 года находилось 20 860 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.