МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила максимальный размер сбора за возврат железнодорожных билетов на уровне 2,13 рубля, перевозчики могут делать его ниже, говорится в сообщении ведомства.

"С учетом неопределенности темпов снятия субъектами Российской Федерации ограничений на передвижение граждан, ФАС России принят приказ, устанавливающий с 26 мая 2020 года предельный максимальный размер сбора за оформление возврата денег за неиспользованный проездной документ на уровне 2 рублей 13 копеек. Перевозчики могут установить сбор на более низком уровне, но не вправе его превышать", — сообщает ФАС.

Приказ зарегистрирован в Минюсте. Он будет действовать до полной отмены всех ограничений на передвижение и отдых.

ФАС отмечает, что РЖД, "Федеральная пассажирская компания", "Железные дороги Якутии", "Пассажирская компания "Сахалин", "Гранд Сервис Экспресс" с 1 апреля по 1 июня по рекомендации регулятора отменили сбор за возврат пассажирами неиспользованных ж/д билетов.

Ранее ФАС отмечала, что принятие приказа позволит предотвратить конфликтные ситуации и снизить социальную напряженность в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.