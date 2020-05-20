МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента автоконцерна Honda Motor до "A-" с "A", прогноз негативный, говорится в релизе агентства.

S&P также понизило краткосрочный рейтинг Honda на одну ступень, до "А-2". Тем самым агентство убрало рейтинги из списка на пересмотр с возможным понижением, где они были размещены 25 марта 2020 года.

"Мы полагаем, что в ближайшие один-два года доходы Honda Motor окажутся под сильным понижательным давлением, поскольку пандемия COVID-19 приводит к значительному падению продаж автомобилей в Китае и США", — объясняет свое действие агентство. По мнению S&P, маловероятно, что рентабельность Honda Motor восстановится до уровня, соизмеримого с предыдущими рейтингами компании, учитывая ожидаемый высокий уровень затрат на исследования и разработки.

Негативный прогноз отражает ожидания агентства того, что неблагоприятные последствия пандемии COVID-19 могут продолжиться и в 2021 финансовом году, что приведет к задержке восстановления финансовых показателей Honda Motor и усилению давления на его кредитоспособность. Пандемия серьезно повлияла на продажи и производственные процессы компании во всем мире.

Деловые условия на основных рынках будут крайне сложными в свете ожидаемого значительного снижения продаж новых автомобилей. S&P ожидает падения продаж на 15-20% в США и 8-10% в Китае в 2020 году.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.