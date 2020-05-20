АНКАРА, 20 мая — ПРАЙМ. Турция не будет принимать в июне туристов из РФ и других стран с большим числом случаев коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Не думаю, что в течение сезона у нас будет более 20% иностранных туристов от их общего числа. Будем смотреть, как обстоят дела в тех странах, откуда мы ждем туристов. В июне мы не думаем принимать туристов из России и других стран, где все еще много случаев заражения коронавирусом", — сказал Коджа журналистам.

Он добавил, что граждане Турции, которые планируют поездки по стране воздушным и железнодорожным транспортом, должны будут получить от властей QR-код с помощью мобильного приложения.

"Для совершения путешествия в условиях пандемии разработано мобильное приложение. Через него можно будет получить специальный код. Если у человека есть риск заражения, одобрение его поездки выдано не будет. Это делается для того, что если впоследствии человек будет заражен, за ним легко можно будет проследить", — отметил Коджа.

По его словам, "использование этого кода существенно облегчит нашу жизнь в ближайшее время". "Этот код обеспечит в высшей степени безопасное путешествие. Потребуются документы, свидетельствующие о том, что во время поездки человек не представляет риска для окружающих в транспорте", — добавил министр.