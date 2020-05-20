МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзором совместно с отраслевым сообществом подготовлены обновленные рекомендации для санаторно-курортных учреждений", — говорится в сообщении.

В частности, ведомство рекомендует размещать отдыхающих в санатории по одному в номере, исключение — семьи, следует из рекомендаций.

"Заполнение номеров целесообразно проводить не более одного человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи", — говорится в рекомендациях.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует организовать питание в санаториях по системе заказов и рассаживать по одному человеку за стол, за исключением семей.

"С целью максимального ограничения контактов отдыхающих целесообразно организовывать питание отдыхающих по номерам либо в ресторанах, обеденных залах, столовых и других по системе заказов", — отмечается в рекомендациях.

"При этом необходимо обеспечить расстановку столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами — не менее 2 метров) и рассадку не более одного человека за стол (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются членами одной семьи либо проживают в одном номере)", — добавляют в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.

В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 308 705, всего скончались от болезни 2 972, выздоровели 85 392 человек.