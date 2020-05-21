МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Административная амнистия из-за коронавируса может коснуться целого ряда россиян, наказанных за незначительные правонарушения, такие как превышение скорости, вырубка леса и мелкие кражи, рассказал агентству "Прайм" адвокат КА "Меклер и партнеры" Анатолий Клейменов.

"Амнистия может затронуть большое количество наших сограждан, совершивших наиболее распространенные административные правонарушения, такие как превышение установленной скорости движения, появление в общественных местах в состоянии опьянения, уклонение от исполнения административного наказания", — сказал он.

Также проект амнистии содержит указания на возможность освобождения от административной ответственности за незаконную охоту, вырубку леса, сенокошение, мелкие кражи, добавил эксперт.

В начале мая депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму два проекта постановления об амнистии по незначительным административным правонарушениям, приурочив ее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в целях смягчения негативных социально-экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В комитете по госстроительству и законодательству сообщили, что они могут быть рассмотрены в июне.

"Это первая амнистия по административным правонарушениям, и если она будет принята именно в такой редакции, это станет позитивным шагом со стороны государства. Тем не менее, то, что законопроект будет принят именно в такой редакции и без изъятий, сомнительно", — считает Клейменов.

Он подчеркнул, что предложения депутатов не касаются уголовной юстиции и амнистии по уголовным преступлениям, которая всегда проводилась в ознаменование годовщины Великой Победы.

"Вызывает сожаление, что вопрос уголовной амнистии, необходимость которой явно назрела, был поставлен законодателем на паузу. Между тем, на то, что сделать это было бы нужно, указывает, в том числе, руководство ФСИН, и весьма обоснованно", — полагает адвокат.

Дело в том, что амнистии подлежали бы люди, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, у которых шансы на получение качественной медицинской помощи как в СИЗО, так и в местах лишения свободы просто отсутствуют. Это остается вне поле зрения законодателей, как и то, что уголовная амнистия также могла бы смягчить негативные социально-экономические последствия распространения новой коронавирусной инфекции не хуже амнистии административной, уверен он.

По его мнению, коронавирус является отдельным основанием для проведения амнистии, которая сейчас идет в ряде стран. Так, в условиях всеобщей пандемии Германия, Великобритания, Ирландия, Канада, Австралия, Белоруссия включились в борьбу за права заключенных, освобождаются в ряде случаев даже "политические".

Несмотря на то что в России очень любят апеллировать к позитивному опыту западных демократий, в этом случае почти никто о такой тенденции, имеющейся на Западе, не вспоминает, заключил эксперт.