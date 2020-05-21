МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф пятый год подряд признается самым богатым наследником по версии журнала Forbes.

Журнал публикует рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России в пятый раз. Юсуф Алекперов занимал первое место все эти годы. Для создания рейтинга журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. В списке представлено 20 семей, где в этом году на каждого ребенка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов, общее количество детей в этих семьях — 51.

"Самым богатым наследником (18 миллиардов долларов) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова", — пишет Forbes. На втором месте рейтинга расположились дочь и сын совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона (по 10,1 миллиарда долларов на каждого), на третьем месте — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (9 миллиардов долларов).

У одного из участников — совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Михаила Фридмана — в 2019 году родилась дочь. Теперь у него пятеро детей, а в связи с этим более низкое место в рейтинге — в прошлом году каждый из его детей теоретически мог рассчитывать на 3,8 миллиарда долларов (12-е место), в этом году на каждого приходится по 2,8 миллиарда (16-е место).

В рейтинге по сравнению с прошлым годом появились пять новых участников из двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца "Фосагро" Андрея Гурьева. Им уступили место дети главы Альфа-банка Петра Авена, которых в этом году стало больше. Еще одно место уступил сын основного владельца "Трубной металлургической компании" и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского Александр.

По оценкам Forbes, на 16 апреля 2020 года в России насчитывалось 103 миллиардера, а их совокупное состояние составляло 439 миллиардов долларов. "Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (281), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,56 миллиарда долларов", — отмечает издание.

В марте 2018 года Алекперов заявлял журналистам, что оформил передачу своих акций компании наследникам через траст, они не смогут раздробить пакет. Осенью 2017 года в интервью агентству Блумберг Алекперов признался, что ищет преемника и что сын на эту роль не подходит, так как считает эту работу слишком сложной.