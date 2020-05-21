МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ.Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО за первый квартал 2020 года снизилась на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов.

Выручка по итогам первого квартала выросла на 13,1% в годовом сопоставлении и составила 30,2 миллиарда рублей против 26,7 миллиарда рублей годом ранее. Положительной динамике способствовало повышение объемов реализации во всех сегментах благодаря органическому росту, приобретению новых активов и улучшению ценовой конъюнктуры на рынке продуктов из курицы и индейки.

Валовая прибыль выросла на 22,5%, до 8,8 миллиарда рублей, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 23,9%, до 5 миллиардов рублей, рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла с 15,1% до 16,6%. Капитальные вложения в объекты основных средств и их обслуживание в первом квартале сохранились на уровне прошлого года и составили 1,9 миллиарда рублей. Размер чистого долга — 62,2 миллиарда рублей против 62,1 миллиарда рублей по итогам первого квартала прошлого года.

"Резкое снижение курса рубля, наблюдавшееся в марте, отрицательно повлияло на деятельность компании, так как часть наших расходов привязана к доллару или евро. Нивелировать это влияние нам позволил рост экспортных продаж: в текущем году группа планирует удвоить объемы экспорта курицы и увеличить экспорт индейки, сохраняя при этом запасы зерновых на несколько месяцев вперед и стремясь выйти на полное самообеспечение в сегменте растениеводства", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Черкизово" Сергея Михайлова.

По его словам, выручка и прибыль выросли благодаря увеличению объемов реализации в сегменте птицеводство, значительного расширения экспорта, в основном за счет Китая. Между тем, сохраняющееся на внутреннем рынке избыточное предложение свинины в отсутствие доступных экспортных направлений неблагоприятным образом отразилось на цене реализации, но снижение цен на свинину положительно повлияло на сегмент мясопереработки, добавил Михайлов.

Что касается перспектив, то к основным факторам, которые могут повлиять на деятельность, относятся снижение курса рубля и сокращение располагаемых доходов потребителей. Между тем, компания намерена продолжить наращивать долю рынка за счет инвестирования в расширение и модернизацию производственных мощностей, а также выборочного приобретения перспективных активов, говорится в пресс-релизе.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.