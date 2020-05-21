МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россияне могут отправлять справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде для заявки на кредитные каникулы на фоне пандемии коронавируса через портал "Госуслуги", говорится в пресс-релизе Банка России.

"Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, необходимые для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону №106-ФЗ, можно сформировать и отправить в банк или другую финансовую организацию напрямую через личный кабинет на портале "Госуслуг", — сказано в релизе.

Как пояснил регулятор, это временное решение, которое уже сейчас позволит гражданам сократить путь до банка и сэкономить время, а кредитным организациям — быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение.

Сервис реализован Минкомсвязью совместно с ЦБ. Для этого на портал "Госуслуги" загружен специальный справочник с электронными адресами банков и других финансовых организаций, чтобы граждане могли максимально просто выбрать нужную им компанию и отправить туда документы.

"В дальнейшем планируется предоставить возможность финансовым организациям получать все необходимые для оформления кредитных каникул сведения о доходах гражданина (о страховых взносах, налоговых отчислениях и другое) из его цифрового профиля", — уточнил ЦБ.

В настоящее время также прорабатывается возможность оформления заявки на предоставление кредитных каникул непосредственно на портале "Госуслуги" с формированием там же полного пакета необходимых документов.

Кредитные каникулы можно получить по ипотечному, потребительскому кредиту, автокредиту или кредитной карте. Предоставляются они сроком до шести месяцев в случае снижения дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.