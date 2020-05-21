МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 26 мая в заседании по иску Эренцена Манжеева, финансового управляющего Виктора Батурина, к Батурину и его сестре Елене Батуриной, бывшей владелице АО "Интеко", о признании незаконной сделки по отчуждению 24% акций "Интеко".

Как сообщили РИА Новости участники процесса, на заседании в четверг представитель истца заявил ряд ходатайств об истребовании доказательств и отложении слушаний, которые суд отклонил. После этого истец заявил отвод судье, он будет рассмотрен после перерыва.

Представители истца ранее пояснили в суде, что в этом иске Манжеев оспаривает некую сделку по отчуждению Батуриной 24% якобы принадлежавших ее брату акций "Интеко", предположительно совершенную в период до 12 октября 2011 года. Истец просит также применить последствия недействительности сделки путем взыскания с Батуриной в конкурсную массу Батурина более 13 миллиардов рублей.

Стороны в суде говорили, что 12 октября 2011 года состоялась сделка по внесению Батуриной 100% акций "Интеко" в уставной капитал ее кипрской компании Certerra в преддверии продажи "Интеко". По словам представителя финуправляющего, только узнав о сделке с Certerra, Манжеев понял, что Батурина присвоила и распорядилась 24%-ным пакетом своего брата в составе всего 100%-ного пакета.

Представители Батуриной и "Интеко", участвующего в деле в статусе третьего лица, иск не признали, заявив на одном из предыдущих заседаний, что не существовало ни оспариваемой сделки, ни прав у Батурина на 24% акций. Юристы ссылались, в том числе, на решения различных судов, которые с 2011 года неоднократно устанавливали отсутствие у Батурина прав на акции "Интеко".

Арбитражный суд Калмыкии в декабре 2019 года выделил данный иск Манжеева в отдельное производство из дела о банкротстве Батурина и передал для рассмотрения в столицу. На передаче настаивали Батурина и "Интеко". По их мнению, спор носит корпоративный характер и должен разрешаться по месту нахождения компании.

Манжеев в январе заявил о намерении продолжать оспаривать сделку перехода 25% акций "Интеко" от Батурина к Батуриной. В его сообщении для СМИ говорилось, что собранная им информация дает все основания полагать, что у Батуриной есть долг перед братом в связи с приобретением 25% акций АО "Интеко". Манжеев заявлял о планах взыскать этот долг в интересах всех кредиторов Батурина, включая Федеральную налоговую службу России, Россельхозбанк, кипрскую компанию "Саррио" и другие.