МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group (MRG) в сфере транспорта и продаж еды закрыло сделку по покупке 75,6% в сервисе экспресс-доставки продуктов "Самокат", сервис будет интегрирован в экосистемы банка и интернет-холдинга, говорится в сообщении Сбербанка и MRG.

"Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и технологий в области дистрибьюции еды приобрело контрольный пакет акций в сервисе экспресс-доставки продуктов и товаров для дома "Самокат". Доля совместного предприятия в сервисе после покупки доли финансовых инвесторов проекта и получения необходимых согласований от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, составляет 75,6%. Основатели и менеджмент сервиса сохранили за собой миноритарные пакеты и остались совладельцами компании". – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Самокат" будет интегрирован в экосистемы Mail.ru Group и Сбербанка. Некоторые интеграции уже реализованы — пользователи из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга могут заказать доставку продуктов и бытовых товаров через "Самокат" в приложении Delivery Club (входит в СП).

"Самокат" рос высокими темпами — на 30% ежемесячно — еще до введения режима самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге. Покупка полностью соответствует нашей стратегии: помочь людям закрыть все связанные с едой потребности. Сейчас "Самокат" стал сервисом первой необходимости. При этом мы уверены, что привычка заказывать продукты с быстрой доставкой на дом останется с нами и после снятия всех ограничений", — приводятся в сообщении слова гендиректора MRG Бориса Добродеева.

"С момента основания в 2018 году бизнес-модель "Самоката" показала свою высокую эффективность. Сегодня "Самокат" обрабатывает уже более 40 тысяч заказов ежедневно, доставляя их покупателям в среднем за 15-20 минут и занимая лидирующие позиции на рынке экспресс-доставки продуктов питания. В период пандемии и необходимости для миллионов людей находиться в самоизоляции и на карантине число клиентов "Самоката" сильно выросло, и компания старается оправдывать их доверие", — отметил первый замглавы Сбербанка Лев Хасис.