МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. РБК получил исковое заявление "Роснефти" в Арбитражный суд Москвы, говорится на сайте издания, руководитель Объединенной редакции Петр Канаев отметил, что первый вариант заголовка, который стал поводом для иска, был абсолютно корректен и изменен из-за появления дополнительной информации.

"РБК получил исковое заявление "Роснефти" в Арбитражный суд Москвы, в котором компания требует взыскать с РБК 43 млрд. рублей в качестве репутационного вреда. Поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащее государственной "Росзарубежнефти", 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ", — говорится на сайте издания.

Первая версия материала, как сообщается на сайте, вышла под заголовком "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". На следующий день заголовок был изменен в связи с получением уточняющего комментария "Роснефти" и в новой редакции был изменен на "Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП".

"Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который "Роснефть" смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции. Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру "Росзарубежнефти", получил бывший актив "Роснефти" в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт", — цитирует сайт слова Канаева.

Гендиректор РБК Николай Молибог, которого также цитирует сайт, рассказал, что редакция "восхищена" оценкой их влияния на "происходящее на российском и мировом рынках".

"Намерены и дальше предоставлять нашей аудитории взвешенную информацию, помогающую принимать решения в бизнесе", — приводится цитата Молибога.

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на интернет-сайте РБК материала "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". Компания заявляет, что это утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации.

Позиция "Роснефти" в том, что редакция РБК использовала провокационное заявление, создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, "спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ", тогда как в цитируемых публикацией РБК материалах есть информация о переходе венесуэльских активов в собственность России.

"Роснефть" в апреле закрыла сделку по продаже бизнеса в Венесуэле государственной компании, на 100% принадлежащей правительству РФ. Покупателем выступила компания "Росзарубежнефть", учрежденная 28 марта правительство в лице Росимущества с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей.