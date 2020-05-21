МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Роспотребнадзор с учетом мнения отраслевого сообщества подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации, сообщила пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзором с учетом позиции отраслевого сообщества подготовлены методические рекомендации при восстановлении пассажирских перевозок для гражданской авиации", — говорится в сообщении.

Этапы снятия ограничений для аэропортов устанавливаются в соответствии с эпидситуацией в регионе, для аэропортов Москвы и области — по наихудшему показателю двух субъектов.

"Этапы снятия ограничений устанавливаются на основании показателей субъекта, в котором расположен аэропорт, определенными в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", — говорится в документе.

Уточняется, что для аэропортов, расположенных на территории Москвы и Подмосковья, этап определяется по наихудшему показателю двух субъектов РФ.

Для аэропортов будет установлено два уровня риска по коронавирусу, высокий — если в него прибывают пассажиры из стран, где более 50 тысяч заболевших.

"В целях контроля распространения COVID-19 и требованиями по предотвращению рецидивов внутренних эпидемий аэропорты имеют два уровня риска: высокий и низкий. Аэропорт имеет высокий уровень риска с точки зрения профилактики эпидемии и борьбы с ней, если в него прибывают пассажиры, выполняются рейсы из сильно пострадавших стран (регионов) (с более чем 50 000 подтвержденных случаев заболевания)", — говорится в рекомендациях.

В зависимости от уровня риска в аэропортах применяются дифференцированные меры предупреждения и контроля, добавляют в ведомстве. Уровни риска должны подвергаться корректировке в соответствии с динамикой заболевания.

Использование защитных медицинских масок и перчаток в самолётах будет рекомендовано на всех этапах снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19.

"Использование защитных масок и перчаток, обработка рук дезинфицирующими средствами при входе экипажей и пассажиров на борт ВС и в течение рейса", — говорится в сообщении.

Посадка пассажиров на борт с соблюдением социальной дистанции будет проводиться на первом и втором этапе снятия ограничений, на третьем пассажиры смогут входить в самолет как обычно, уточняется в рекомендациях.

Также на первом и втором этапе будут действовать ограничения на перемещение пассажиров по салону, за исключением посещения туалетных комнат, на третьем этапе будут действовать обычные правила, поясняется в материалах.

Питание на первых двух этапах снятия ограничений будет возможно только из герметичной упаковки или разогретое на борту, на третьем этапе эти правила отменяются и восстанавливается обычная схема питания, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Измерение температуры всем входящим в аэропорты отменят на третьем этапе снятия ограничений, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

Согласно таблице действия мер, представленной в документе, отменить измерение температуры тепловизорами или инфракрасными бесконтактными термометрами на входе в аэровокзал аэропорта и на пассажирском входе в аэровокзалы можно отменить только на третьем этапе снятия ограничений.

Также, согласно документу, использование одноразовой посуды в самолетах и хранение всех отходов в одноразовых плотно закрываемых пластиковых пакетах будет необязательным только на третьем этапе снятия ограничений.

Полёты, выполняемые транспортными авиакомпаниями, также будут разделены на три уровня: полеты с высоким, средним и низким риском, уровни будут корректироваться в режиме реального времени в соответствии с развитием ситуации с распространением COVID-19, следует из методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации, размещённых на сайте Роспотребнадзора.

"Исходя из развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в пунктах отправления рейсов (в том числе международных и внутренних) оснащения воздушного судна высокоэффективными фильтрами воздуха, а также по другим показателям, таким как коэффициенты загрузки, время полета и особый характер полетного задания, полеты, выполняемые транспортными авиакомпаниями, полеты можно разделить на три уровня, а именно: полеты с высоким, средним и низким риском", — следует из раздела по общим организационно-профилактическим мероприятиям для авиакомпаний.

Подчеркивается, что для различных уровней риска будут применены дифференцированные меры профилактики и контроля. Уровни риска будут корректировать в режиме реального времени в соответствии с развитием ситуации с распространением COVID-19, следует из документа.