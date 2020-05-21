АНКАРА, 21 мая — ПРАЙМ. Ощутимого роста цен на отдых в Турции после окончания пандемии коронавируса не ожидается, заявил журналистам глава Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

"Стоимость размещения в отелях может немного повыситься, но не настолько, чтобы можно было говорить о радикальном изменении цен. Сейчас никто в нашем секторе не будет думать о прибыли и покрытии какого-то ущерба. Мы должны удержать интерес туристов к нашей стране, и если мы провалим эту задачу, то будет провален и следующий сезон", — сказал Баглыкайя.

По его словам, часть турецких отелей ориентированы на внутренний рынок, часть – на внешний, некоторые варьируют свои возможности в зависимости от сезона.

"В этом году каждый отель будет ориентироваться на меняющуюся обстановку, и принимать решения по ходу. А некоторые отели могут и вовсе не открыться", — отметил глава TURSAB.

Он назвал очень важным внутренний туризм в ситуации после пандемии. "Если с ним все пойдет гладко и хорошо, то это будет хорошим знаком и для иностранных туристов. Люди волнуются, переживают, поэтому психологически их понять можно. Главный критерий – принимаемые меры, которые, с одной стороны, должны обеспечивать полную санитарную безопасность, а с другой, не создавать для туристов сложностей, не мешать им отдыхать", — сказал Баглыкайя.

По его словам, туристический сектор Турции может потерять из-за пандемии не менее 40-50% своих доходов. "Однако общие оценки по потерям для сектора мы пока не делали. Сначала нужно дождаться, пока всё успокоится, вернется на привычные рельсы, и только после этого можно будет делать расчеты", — добавил глава TURSAB.