Рассадка пассажиров в самолетах в России будет осуществляться без учета дистанции
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Пассажиров в самолетах не будут рассаживать с учетом дистанции, следует из следует из методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации, размещённых на сайте Роспотребнадзора.
В предыдущей версии документа, которая была удалена с сайта Росавиации, отмечалось, что посадка пассажиров на борту будет производиться с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд – в шахматном порядке. В новой версии этого пункта нет.
В документе отмечается, что дистанция между пассажирами в самолете будет соблюдаться при посадке на борт и высадке, а также в очереди в туалет.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее говорил, что дистанция при рассадке пассажиров в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок, использования масок и перчаток будет достаточно.
Вместе с тем Роспотребнадзор после этого рекомендовал вдвое сократить число посадочных мест в самолетах в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавируса.
https://1prime.ru/business/20200521/831491453.html