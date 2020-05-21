МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Пассажиров в самолетах не будут рассаживать с учетом дистанции, следует из следует из методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации, размещённых на сайте Роспотребнадзора.

В предыдущей версии документа, которая была удалена с сайта Росавиации, отмечалось, что посадка пассажиров на борту будет производиться с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд – в шахматном порядке. В новой версии этого пункта нет.

В документе отмечается, что дистанция между пассажирами в самолете будет соблюдаться при посадке на борт и высадке, а также в очереди в туалет.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее говорил, что дистанция при рассадке пассажиров в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок, использования масок и перчаток будет достаточно.

Вместе с тем Роспотребнадзор после этого рекомендовал вдвое сократить число посадочных мест в самолетах в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавируса.