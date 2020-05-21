МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов предложил ужесточить регулирование алкогольного рынка, чтобы снизить рост потребления спиртного и связанной с этим смертностью, в том числе ввести государственную монополию на производство и оборот этилового спирта, а также повысить возрастной ценз продажи алкоголя до 21 года, сообщает пресс-служба руководителя СР.

"Есть только один способ перекрыть поток паленой водки – ввести государственную монополию на производство и оборот этилового спирта. Кроме того, это даст бюджету дополнительно 650 миллиардов рублей ежегодно … С одной стороны, мы в 18 лет ребят в армию призываем, но с другой, я принимаю аргумент специалистов, что психологическая зрелость отстает от физической и наступает в 21 год", — цитирует пресс-служба слова Миронова во время онлайн-конференции с главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава России, президентом Московского научно-практического центра наркологии Евгением Брюном.

В ходе беседы были затронуты вопросы наркологической безопасности населения в условиях пандемии коронавируса и связанных с этим ограничительных мер, сообщает пресс-служба.

Брюн поддержал повышение возрастного ценза и введение государственной монополии на спирт, а также предложения "Справедливой Россия" по регулированию алкогольного рынка в части запрета на продажу спиртных напитков в неспециализированных магазинах и на разлив крепкого алкоголя в таре меньше 0,5 литра.