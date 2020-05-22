МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. В большинстве случаев поставщики некачественных товаров или продуктов без проблем заменяют их или возвращают деньги после обращения покупателя. Если этого не происходит, следует направить продавцу претензию, а в случае отказа обратиться в суд, где потребовать компенсацию за моральный ущерб и судебные расходы, рассказала агентству "Прайм" юрист юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Виктория Велюга.

"В соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителя" покупатель вправе получить возврат уплаченных денежных средств или замену некачественного товара. Любые рестораны, кафе и магазины дорожат своей репутацией, поэтому подавляющее большинство точек питания вернёт деньги или заменит испорченный продукт. Для этого необходимо позвонить в контактный центр продавца или написать обращение онлайн", — советует она.

Но бывают случаи, когда в возврате средств или замене продукта отказано. В такой ситуации целесообразно составить претензию (в двух экземплярах) в свободной форме, указав информацию о продавце и покупателе, дате покупки, приобретенном товаре, а также обозначить требования, проставить дату и подпись. Один экземпляр претензии необходимо передать продавцу вместе с испорченным товаром, а также приложить чек, на втором экземпляре – получить отметку о принятии с датой, подписью и печатью.

В случае отказа продавца от принятия товара необходимо указать это в претензии, а в случае отказа в принятии претензии – направить её по юридическому адресу продавца заказным письмом с уведомлением о вручении. Не будет лишним сохранить фотографии некачественного товара или иметь возможность обратиться к свидетельским показаниям, советует эксперт.

Продавец обязан заменить товар в течение 7 дней с момента обращения или в течение 20 дней, если требуется дополнительная проверка качества. Срок возврата денежных средств составляет 10 дней с момента обращения.

Срок предъявления претензии, по общему правилу, будет зависеть от срока годности товара, но в любом случае, целесообразно не затягивать срок обращения, так как доказать вину продавца будет сложнее.

"Если в добровольном порядке продавец отказывается удовлетворить требования, потребитель имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о возврате уплаченных денежных средств. Также иск может содержать требования о взыскании в пользу потребителя компенсации морального вреда", — указала Велюга.

При удовлетворении иска также будет взыскан штраф за отсутствие добровольного выполнения требований потребителя и судебные расходы, добавила она