МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Рекламные ролики со стройными, спортивными и пышущими здоровьем людьми обещают: обезжиренные и низкокалорийные продукты решат проблему лишнего веса, помогут стать красивее, здоровее, моложе.

Благодаря им желающие "сбросить" лишний вес переходят на йогурты с 0% жирности, обезжиренное молоко и даже низкокалорийные торты и пирожные. Однако медики уверены: никакой пользы от таких продуктов нет, а "раскручивают" их производители, которые за добавление к названию продуктов маркировки "лайт", "0 калорий" или "обезжиренный" увеличивают их стоимость на 10–50%, заменяя при этом ценные для здоровья ингредиенты на вредные химические.

БИЗНЕС НА ОЖИРЕНИИ

Идея обезжиривания продуктов родилась в Америке. Все началось с борьбы с холестерином – главным "врагом" не только идеальной фигуры, но и здоровья человека в целом. По этой причине США объявили настоящую войну животному жиру. Запретив яйца, сыр, колбасу и бекон, американские ученые под предводительством крупных промышленных и фармацевтических компаний объявили войну классическим молочным продуктам и десертам.

Во второй половине XX века американское кардиологическое общество заявило: избыток насыщенных жиров в организме пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему. И тут же на прилавках магазинов стали появляться обезжиренные молочные продукты, которые практически сразу завоевали любовь американцев, желающих сбросить лишние килограммы. Таких оказалось много, ведь, по статистике, ожирением страдает около трети взрослого населения США.

В сознании людей постепенно закрепилось убеждение, что это не только хорошо для фигуры, но и полезно для здоровья — ведь такой йогурт легкий, но содержит все необходимые кисломолочные бактерии. Теперь съедая ту же пинту мороженого Arctic Zero, обещает в рекламе одноименный производитель, "можно не беспокоиться о лишних калориях и не думать, что совершил что-то ужасное". Продажи американской компании Arctic Zero с 2009 года растут на 15-20% в месяц.

Россия не осталась в стороне от модных тенденций. В последние годы производство обезжиренных и низкокалорийных молочных продуктов стало набирать обороты. В числе лидеров рынка и глобальные компании-гиганты – Danone, Campina, Erhmann, и небольшие местные семейные предприятия, специализирующиеся на "эксклюзивах".

Так, например, оборот московской компании "0 калорий" за 6 лет увеличился более чем в 100 раз — с 400 тысяч рублей в месяц в 2014 году до 48 млн рублей в 2019 году. Пирожные, обещающие худеть с наслаждением, так как в них нет жиров, сахара и муки – не дешевые – ценник доходит до 300 рублей. Есть и эконом-варианты – за 100. Десерты "0 калорий" можно найти на витринах с тортами всех популярных сетевых магазинов столицы.

РЕКЛАМА И ТОЛЬКО

Выгодный бизнес на проверку оказывается не совсем честным. Жиров и калорий в обезжиренных продуктах меньше, чем в традиционных, но они все же есть (и калорий иногда почти столько же). Нулевая жирность продукта — это условность. Другими словами — рекламный ход.

"Полностью обезжирить тот же творог просто невозможно. Это вам скажет любой технолог. Остается 0,5% жирности, не меньше", — говорит врач-диетолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по лечебной работе клиники "Питание и здоровье" Елена Зуглова.

Технология производства таких продуктов подразумевает, что с помощью сепаратора от молока отделяют большую часть жира, а затем из этого молока производят масло, сыр, творог, кефир и прочее. Но 1% процент жира или чуть меньше в этих продуктах все равно остается. Эта цифра обычно написана мелким шрифтом в составе продукта, а на упаковку, как правило, крупно выносится цифра 0.

Лукавство производителей – это полбеды. Да и не так важно – все равно 0,5% жирности существенно меньше 9 или 18%. Плохо другое – врачи убеждены, что обезжиренные продукты не улучшают, а ухудшают здоровье.

Трансжиры, подсластители, стабилизаторы – это еще неполный список вредных ингридиентов, которые производители добавляют в обезжиренные продукты, чтобы они сохраняли свои вкусовые качества. Ведь если удалить из продукта почти весь жир, он теряет свои первоначальные свойства: меняется вкус, цвет, запах, пропадает его товарный вид. Эта проблема решается добавлением в молочные продукты разной "химии".

"В большинстве случаев легкий творожок, кефир и йогурт с маркировкой 0% оказываются самыми вредными из продуктов в связи с высоким содержанием в них сахара и крахмала, так как в противном случае сохранить их будет просто невозможно, — говорит врач высшей категории, хирург Леонид Элькин. — Также вред обезжиренных продуктов заключается в высоком содержании вредных добавок, а именно ароматизаторов и красителей. Следует помнить и о том, что недостаток жиров в организме приводит к нарушению обмена веществ, снижению иммунитета, нарушениям функции нервной системы и депрессии".

Врачи подчеркивают: жиры нужны организму для того, чтобы участвовать в построении мембран клеток, синтезировать стероидные гормоны и усваивать жирорастворимые витамины. Всего этого лишается организм, если употреблять продукты без жира. Витамины А или Д, витамин Е не усвоятся без животных жиров или растительных масел.

"Легкие" майонезы, спреды или сливочное масло — это одни из самых вредных продуктов с транс-жирами, приводящими к нарушению обмена веществ, в том числе и жирового. Именно они, по мнению исследователей, провоцируют различные патологии.

ПОХУДЕТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Творог и йогурт нулевой жирности не только вредит здоровью, но и не помогает похудеть. А ведь это его основная цель. "Ученые выяснили, что жирность молочных продуктов вообще не влияет на массу тела. Вред обезжиренных продуктов для худеющих заключается в том, что нежирная пища усваивается достаточно быстро и через непродолжительное время возникает сильное чувство голода, которое впоследствии приводит к приему лишней пищи", — отмечает Леонид Элькин.

Елена Зуглова также обращает внимание на то, что в составе “маложирного творога” с большим сроком годности будет огромное количество ингредиентов – источников лишних калорий.

"Это одна из причин, почему на маложирных продуктах многие люди не только не худеют, но еще и поправляются", — говорит специалист.

Она предупреждает: обезжиренная продукция разрешена далеко не всем людям. Так, для детей эти продукты не подходят. Им для полноценного роста и развития нужны калории, а для деления клеток — животные и растительные жиры. Под запретом такие продукты у будущих мам и кормящих. Пожилые люди тоже не должны увлекаться этими продуктами: резкие изменения в составе пищи — это стресс для метаболизма. Да и для всех остальных гораздо полезнее натуральный жирный кефир, нежели обезжиренный полухимический, даже если его производитель обещает превратить вас в королеву красоты.