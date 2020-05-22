МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов. Стоимость исследования составляет 950 рублей, взятие биоматериала — от 200 до 300 рублей в зависимости от города. Срок исполнения — до 3 рабочих дней.

"Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов. При этом всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 000 человек", — рассказали в компании.

Чувствительность теста составляет более 95%, специфичность — 98%. Исследование выполняется методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы производства ФГБУ "НМИЦ гематологии".

Более 47% человек сдали тест в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе — 14,6%, в Поволжье — 9,5%, в Сибири — 8,6%, в Центральном федеральном округе — 7,9%. В дальнейшем для отслеживания доли пациентов с антителами к SARS-CoV-2 "Инвитро" планирует запустить на своем сайте COVID Index, где будут публиковаться данные по городам, по полу и возрасту.

"Наличие специфических антител — иммуноглобулинов G (IgG) — в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа", — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2.