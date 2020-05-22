МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. РЖД, несмотря на ситуацию в экономике на фоне коронавируса и в целом, не планируют вносить изменения в долгосрочные тарифы на грузовые перевозки, утверждённые до 2025 года по принципу "инфляция минус", но допускают точечные корректировки с согласия участников рынка, например, для металлургии, сообщил в ходе онлайн-брифинга замгендиректора компании Алексей Шило.

Грузотарифы РЖД с 2019 по 2025 год индексируются по принципу "потребительская инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта". В прейскурант на грузоперевозки РЖД на этот же период введена экспортная надбавка к тарифу 8% на все грузы за исключением нефтепродуктов, алюминия и энергетических газов.

"Сегодня тарифная система у нас закреплена. Мы не отказываемся от формулы "инфляция минус". Мы считаем, что об этом договорились с клиентами, и это менять не планируем", — ответил Шило на вопрос, могут ли быть внесены изменения в долгосрочные тарифы из-за снижения доходов компании на фоне экономической ситуации.

Грузовые тарифы РЖД закреплены в прейскуранте 10-01 и регулируются государством в лице ФАС. Монополия при этом может давать скидки к тарифам.

"Единственный вариант, и я об этом раньше говорил, при котором мы могли бы пойти на изменение действующей тарифной системы раньше 2025 года, это в том случае, если все стороны будут к этому готовы", — отметил при этом Шило.

В частности, продолжил он, РЖД обсуждают с металлургами вопрос выравнивания металлургических перевозок: сырьевых потоков и готовой продукции. "Если мы с металлургами найдем здесь общий язык, мы могли бы, по нашему мнению, раньше приступить к этой унификации тарифов", — добавил замглавы РЖД.