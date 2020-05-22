МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Трансконтейнера" переизбрал своим председателем главу группы "Дело" Сергея Шишкарева, а его замом — бывшего гендиректора "Трансконтейнера" Петра Баскакова, следует из сообщения компании.

Предыдущий состав совета директоров также возглавлял Шишкарев, а заместителем был Баскаков. "Избрать председателем совета директоров ПАО "Трансконтейнер" Шишкарёва Сергея Николаевича…. Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО "Трансконтейнер" Баскакова Пётра Васильевича", — говорится в сообщении оператора в пятницу.

Совет директоров также выбрал членов комитетов по стратегии, аудиту, кадрам и вознаграждениям.

Новый совет директоров "Трансконтейнера" избрали акционеры на годовом собрании в форме заочного голосования. Помимо Шишкарева и Баскакова, в него вошли: бывший глава Credit Suisse в России Стивен Хеллман, экс-глава подразделения РЖД Елена Кунаева, президент "Трансконтейнера" Александр Исурин, советник президента "Дела" Иван Беседин, бывший глава головной компании группы "Дело" Артем Поляков, старший вице-президент по корпоративному управлению, праву и M&A "Дела" Дмитрий Паньков, замгендиректора "Трансконтейнера" Сергей Долгов, член правления ООО "Рейл Сервис" Сергей Гущин и Ирина Шиткина.

"Признать независимыми членами совета директоров ПАО "Трансконтейнер": Гущина Сергея Анатольевича, Кунаеву Елену Акимовну, Хеллмана Стивена. Определить старшим независимым директором Шиткину Ирину Сергеевну", — говорится в сообщении.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ. Группа "Дело" в настоящее время владеет 99,641% "Трансконтейнера".