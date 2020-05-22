МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Свыше половины российских предприятий малого и среднего бизнеса (53%) назвали свое положение в настоящий момент катастрофой либо кризисом. Об этом пишет РБК со ссылкой на мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В то же время 62,2% опрошенных оценивают шансы на выживание своего бизнеса в 50% и ниже.

Уверенность в продолжении своей работы высказали только 13,4% представителей МСБ.

О своем частичном возобновлении работы заявили 32% респондентов.

У 35,7% бизнесменов работа компаний по-прежнему остановлена.

Главными проблемами, с которыми столкнулись бизнесмены, называют:

Невозможность платить зарплату и налоги на оплату труда, это 52,4%,

Оплата аренды — 42,8%,

Систематические неплатежи со стороны контрагентов — 39,1%.

Действия властей Российской Федерации по поддержке бизнеса респонденты оценивают скорее отрицательно или отрицательно. Так думают свыше половины компаний — 55,1%.

Положительно высказываются о работе правительства в ситуации пандемии 6,6%, скорее положительно — 21,2%.

Мониторинг проводился 19 мая, участие в исследовании приняли 2055 компаний по всей России.