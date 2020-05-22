МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Онлайн-магазин продуктов питания "Утконос" начал доставлять продукты в багажник автомобиля покупателя — сейчас доставку можно заказать на некоторые АЗС Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Утконоса".

"Утконос" запустил новый сервис — доставку заказов прямо в багажник автомобиля покупателя. Партнером по запуску проекта стала компания Shell, на некоторых АЗС которой можно будет получить заказанные продукты", — рассказали в ритейлере. Компания ожидает, что услуга будет востребована среди автомобилистов, которые хотят сэкономить время по пути домой или на дачу.

В настоящее время сервисом доставки в багажник можно воспользоваться на четырех АЗС в юго-восточной части Москвы, однако онлайн-магазин планирует расширять географию и формат точек выдачи. "Ожидается, что в дальнейшем покупатели "Утконос Онлайн" смогут получать свои заказы "по пути" на площадках рядом с торговыми центрами, транспортными развязками и другими оживленными местами", — сообщили в "Утконосе".

На первом этапе получить доставку в багажник можно будет на следующий день после оформления заказа в интервале с 17 до 23 часов, оплатить покупку можно только онлайн. Минимальная сумма заказа — 1 тысяча рублей, доставка будет бесплатной.

В ритейлере отметили, что сроки стандартной доставки продуктов в квартиры и дома покупателей в результате запуска новой услуги не изменятся.

"Утконос Онлайн" — крупнейшая компания на российском рынке интернет-торговли продуктами. По данным аналитического агентства InfoLine, оборот "Утконоса" в 2019 году составил 10 миллиардов рублей. Ассортимент онлайн-магазина насчитывает 40 тысяч товарных позиций. Владельцем "Утконоса" является компания "Севергрупп" Алексея Мордашова.