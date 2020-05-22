МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. X5 Retail снизила ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом 10 миллиардов рублей до 5,75-5,8% годовых, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

Новому ориентиру купона соответствует доходность к оферте 5,83-5,88% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 5,8-5,9% годовых (доходность 5,88-5,99% годовых.)

Заявки на облигации компания собирает в пятницу. X5 Retail планирует разместить 15-летние биржевые облигации серии 001Р-11 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 мая.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК "Регион" и Совкомбанк. Эмитент бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс".

Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы облигаций, зарегистрированной в 2016 году.