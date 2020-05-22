МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Авиакомпании "Россия" и "Аврора" (входят в группу "Аэрофлот") получили компенсации за потери из-за коронавируса в полном объеме, ожидается, что в авиакомпанию "Аэрофлот" средства поступят сегодня, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.

"Россия" и "Аврора" уже получили компенсации в полном объеме. Ожидается, что в "Аэрофлот" денежные средства поступят сегодня", — сказал источник.