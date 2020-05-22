МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Препарат для лечения коронавируса COVID-19, который будет производить совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы "ХимРар", планируется выпускать под названием "Авифавир", говорится в сообщении РФПИ.

"Российский фонд прямых инвестиций… и группа компаний "ХимРар" рассчитывают приступить к выпуску препарата "Авифавир", продемонстрировавшего высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом на первом этапе клинических испытаний. Соответствующие заявки поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности", — говорится в сообщении.

Набсовет РФПИ в марте одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным китайских специалистов, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе.

В конце апреля стороны объявили о начале клинических исследований препарата, а в пятницу — о начале финальной стадии исследований. РФПИ также указывал, что фонд и "ХимРар" обратились в Минздрав РФ с ходатайством об ускоренной регистрации препарата.

"Авифавир" демонстрирует лучшие показатели по сравнению с другими препаратами, которые проходят в настоящее время испытания в России и за рубежом. РФПИ и "ХимРар" тесно сотрудничают как с ведущими медицинскими учреждениями, так и государственными регулирующими органами. Рассчитываем получим одобрение на выпуск "Авифавира" в ближайшем будущем", — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.