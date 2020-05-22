МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам 2019-2020 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличилась в 1,7 раза и составила 19,821 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию, составила 0,99 доллара по итогам отчетного периода против 0,58 доллара годом ранее. Выручка Alibaba составила 71,99 миллиарда долларов, что на 35% больше показателя за предыдущий финансовый год.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале фингода упала в годовом выражении до 49 миллионов долларов с 3,3 миллиарда долларов годом ранее. Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 0,02 доллара против показателя 0,18 доллара за четвертый квартал прошлого фингода. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 22%, достигнув 16,144 миллиарда долларов.

"В целом бизнес продолжал расти высокими темпами: общая годовая база активных потребителей за год составила 960 миллионов человек по всему миру, несмотря на то, что финансовый год завершился кварталом, на который повлиял экономический эффект от пандемии COVID-19", — заявил главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан (Daniel Zhang). Компания также прогнозирует, что в текущем финансовом году сможет получить выручку свыше 650 миллиардов юаней (91,5 миллиарда долларов).

Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Штат компании по состоянию на 31 марта 2020 года составляет более 117,6 тысячи человек.