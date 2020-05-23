МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Вчера закончил разбирать планы дорог "Москва – Казань", это часть дороги "Европа — Западный Китай". Вчера я определил план действий, буду еженедельно проводить штаб, чтобы раскачать эту стройку. Нормативный срок строительства — восемь лет, хотим попробовать собрать эту схему за четыре года", — сказал Хуснуллин.

"Европа — Западный Китай" — масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту "Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган" составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр — КНР и 2192 километра — по России.

Автодорога "Москва-Казань" в два раза должна сократить время в пути между городами. В ноябре 2019 года тогдашний вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что строительство головного участка трассы — до Владимира — начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году.