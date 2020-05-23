МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В Совете Федерации предложили освободить от налога на имущество в 2020 году торговые и бизнес-центры в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Снизить ставки налога на имущество организаций до 0% в отношении недвижимого имущества на 2020 год для административно-деловых центров и торговых центров (комплексов)", — говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).

В связи с этим сенаторы планируют разработать и внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

Также в Совете Федерации инициировали компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.

"Предоставить арендодателям крупных торговых центров компенсацию арендной платы, недополученной в связи с предоставлением льгот арендаторам (субъектам малого бизнеса, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям)", — отмечается в документе.