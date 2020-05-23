МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В Совете Федерации планируют обратиться в правительство РФ с предложением разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов с инфраструктурой их противоэпидемического обеспечения из-за ситуации с коронавирусом.

"Обратиться в правительство РФ с предложением включить в план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения РФ на период до 2025 года мероприятия по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях новых вызовов и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).

В частности, сенаторы предлагают разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов в Российской Федерации и инфраструктуры их противоэпидемического обеспечения. В эту инфраструктуру должны войти дополнительные инфекционные госпитали, обсерваторы, запасы средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.

Также в СФ предложили актуализировать критерии по переводу регионов, муниципальных образований, учреждений в строго противоэпидемиологический режим (карантин).

Помимо этого, сенаторы считают необходимым разработать федеральный проект "Борьба с инфекционными заболеваниями" и включить его в состав национального проекта "Здравоохранение".