МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,5 миллиарда рублей на страховые выплаты медикам, это позволит произвести не менее 20 тысяч выплат до конца года, сообщает пресс-служба кабмина.

"Из резервного фонда правительства будет выделено 11,5 миллиарда рублей на обеспечение страховых гарантий медработникам, заразившимся коронавирусом. Эти средства позволят осуществить не менее 20 тысяч выплат до конца 2020 года", — говорится в сообщении.

Согласно указу президента, страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции и пациентами с подозрением на нее, если медики заразятся на работе.

Ранее правительство РФ определило перечень заболеваний и осложнений при развитии или обострении которых на фоне заражения COVID-19 медработники будут получать единовременную страховую выплату.

"Помимо социальных гарантий для медработников, помогающих больным с коронавирусом, предусмотрены федеральные выплаты. Они не зависят от количества часов или смен. Это доплата за риск, которому врачи и другой персонал подвергают свое здоровье и жизнь, работая с пациентами с COVID-19", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Мишустин поручил Министерству здравоохранения, Федеральному казначейству, а также главам регионов обеспечить доведение выплат до медиков в максимально короткие сроки.