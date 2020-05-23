НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая — ПРАЙМ. Оба черных ящика разбившегося в пятницу под Карачи самолета "Пакистанских международных авиалиний" найдены, сообщил в субботу представитель авиакомпании.

"Черный ящик был найден вчера поздно вечером, мы передаем его следственной комиссии", — сказал представитель авиакомпании Абдулла Хан изданию Dev Discourse, уточнив, что были найдены как бортовой самописец, так и диктофон кабины пилотов.

Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А-320 с 99 пассажирами на борту рухнул на жилой район города Карачи в пятницу днем, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. На борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек. Двое пассажиров самолета выжили.

Для расследования обстоятельств трагедии премьер-министр Пакистана Имран Хан создал специальную комиссию. Свою помощь в расследовании также предложил производитель самолета, компания Airbus. В свою очередь управление гражданской авиации Пакистана сообщило, что самописцы будут направлены производителю, расшифровка может занять несколько недель.