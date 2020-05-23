КРАСНОДАР, 23 мая — ПРАЙМ. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий потребовал прекратить использовать его имя в политических целях, он в очередной раз заявил об отсутствии у него намерений идти в политику и призвал поддержать действующего губернатора Кубани "в решении насущных проблем".

Ряд местных СМИ сообщили о поступлении в их редакции официального заявления Галицкого в связи с появившимися в соцсетях фейковых аккаунтов с призывами проголосовать за предпринимателя на неких выборах, своего участия в которых тот не обозначал.

"В связи с появившейся информацией в социальных сетях, где мое имя используется в призывах участвовать во всевозможных выборах, я хотел бы сделать заявление. Люди, которые это делают, должны понять следующее: я неоднократно заявлял и заявляю об отсутствии планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме. И когда меня к этому призывают, они пробуют решить, чем мне заниматься в жизни. И если раньше я это просто игнорировал, то сейчас это вызывает внутренний протест, тем более в данное сложное время", — заявил Галицкий, слова которого приводит портал "Югополис".

"Я считаю, что мы все должны поддержать действующего губернатора в решении насущных проблем, для того чтобы сделать наш край ещё более процветающим и комфортным для жизни. В связи с этим я настоятельно прошу прекратить использовать мою фамилию в политических целях. Люди, которые это делают, поступают безответственно и деструктивно", — добавил он.

Галицкий является основателем сети "Магнит", от управления которой он отошёл в 2018 году после продажи 29,1% акций ВТБ. Также он владеет футбольным клубом российской премьер-лиги "Краснодар" и одноименной детской школой. Также Галицкий известен тем, что на собственные средства построил в кубанской столице современный стадион и разбил возле него парк площадью 28 гектаров, отмеченный международной премией, и другими проектами. Ранее бизнесмен неоднократно заявлял об отсутствии у него интереса к политической деятельности.