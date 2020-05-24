МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Страховые выплаты медикам при заражении COVID-19 уже производятся, расследование страхового случая планируется проводить в срок не больше 4 дней, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"Страховые выплаты уже производятся Фондом социального страхования… расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий 4 дней", — говорится в сообщении.

Медикам и водителям скорой помощи предоставлены дополнительные страховые гарантии на случай заражения коронавирусом при исполнении должностных обязанностей, пояснили в пресс-службе.