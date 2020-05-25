МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские покупатели и продавцы в целом соблюдают в магазинах масочный режим, который был введен из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении Роскачества по итогам мониторинга магазинов Москвы и Белгорода.

С 12 мая в Москве действует обязательный масочный и перчаточный режимы в торговых точках, общественных местах и в транспорте, включая такси. Введение таких мер связано с распространением коронавируса. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным и в ряде других российских регионов. Роскачество отмечает, что продавцам для работы в подобных условиях были направлены рекомендации, разработанные Минпромторгом РФ.

"Специалисты Роскачества решили выяснить, соблюдается ли гражданами масочный режим, и следуют ли продавцы рекомендациям Минпромторга, проведя мониторинг в магазинах 15 торговых сетей: Eurospar, "Азбука Вкуса", AB Daily, "Пятерочка", "Атак", "Вкусвилл", "Магнит", Billa, "Перекресток", Globus, "Лента", Metro Cash & Carry, "О'кей", "Дикси" и "Ашан", — говорится в сообщении.

Все магазины были расположены в Москве и Белгороде. "Как оказалось по итогам, и покупатели, и продавцы по большей части соблюдают направленные против COVID-19 меры", — добавляет организация.

В то же время Роскачество все же отмечает ряд аспектов, которые были зафиксированы в рамках мониторинга. "Так, в магазинах сетей "Магнит" и "Лента" отсутствовали объявления о необходимости носить маски. Правда, в последней соответствующие требования передавались по громкой связи", — отмечается в сообщении.

"Что касается цен на СИЗ, то самые дешевые (не считая бесплатных) маски продавались в Globus (20 рублей), самые дорогие — в "Азбуке Вкуса", самая низкая стоимость на перчатки была в "Атак", наиболее высокая — в AB Daily (129 рублей за пару)", — указывает Роскачество.