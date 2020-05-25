МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Свыше 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей уже получили прямую выплату от государства в размере 1 МРОТ на работника, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

"Оперативная информация по грантам — 28 миллиардов рублей уже выплачено, это значит что было поддержано более миллиона рабочих мест — 518 тысяч организаций", — сказал Решетников.

Чтобы получить субсидию, бизнес должен соответствовать ряду критериев: заявитель должен быть включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2020 года, он должен относиться к пострадавшим от коронавируса отраслям, при этом он не должен быть в процессе ликвидации или банкротства и по состоянию на 1 марта у него не должно быть долгов по налогам и страховым взносам в размере более 3 тысяч рублей.

Кроме того, численность работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, должна составлять не менее 90% от количества работников в марте (или для совсем малого бизнеса — должно быть уволено не более одного человека) и заявитель должен был вовремя представить отчетность о численности сотрудников за март 2020 года.