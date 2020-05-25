МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в июне приступает к постепенному восстановлению объемов перевозок, сообщили в пресс-службе компании.

"После пониженных объемов перевозок в апреле и мае, в июне группа "Аэрофлот" приступает к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности (с 1 июня возобновляет полеты авиакомпания "Победа"), на начальном этапе фокусируясь на поступательном возобновлении полетов по внутрироссийским направлениям", — говорится в сообщении.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 229 тысяч человек, сообщила также пресс-служба компании.

"В апреле 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 229 тысяч пассажиров, что на 95,2% ниже результата за апрель 2019 года", — говорится в сообщении. "Аэрофлот" получил субсидии за потери из-за коронавируса

За четыре месяца 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 11,4 миллиона пассажиров, что на 34,7% ниже аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 7,1 миллиона пассажиров — на 38,5% меньше, чем год назад.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров.