МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Мостотреста" принял решение рекомендовать акционерам не распределять чистую прибыль по итогам 2019 года и не выплачивать дивиденды, следует из сообщения компании.

"Совет директоров ПАО "Мостотрест" рекомендовал годовому общему собранию акционеров оставить нераспределенной чистую прибыль общества за 2019 год в размере 1,732 миллиарда рублей и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества в соответствии с постановлением правительства РФ №428 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников", на основании которого в отношении общества как системообразующего предприятия действует запрет на выплату дивидендов и распределение прибыли", — говорится в сообщении.

Правительство своим постановлением 3 апреля ввело на полгода мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников в качестве меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Эта мера защиты распространяется, в том числе, на системообразующие и стратегические предприятия.

Согласно статье 9.1 закона о банкротстве, на срок действия моратория, в частности, не допускается выплата дивидендов. При этом любой организации, на которую распространяется мораторий, предоставляется право отказаться от него. Для этого она должна внести заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В частности, этим правом воспользовались "Новатэк", "Юнипро" и "Энел Россия".

В ноябре прошлого года совет директоров "Мостотреста" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на акцию, а всего на выплату дивидендов было предложено направить 3,186 миллиарда рублей с учетом того, что за девять месяцев 2019 года чистая прибыль общества составила 4,958 миллиарда рублей. Однако внеочередное собрание акционеров, на котором должен был быть рассмотрен этот вопрос, не состоялось. По результатам 2018 года компания не выплачивала дивиденды. Дивиденды компании за 2017 год составили 10,64 рубля на акцию.

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, она строила мост через Керченский пролив. "Мостотрест" по итогам 2019 года получил 1,732 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ против 1,9 миллиарда рублей годом ранее. Выручка предприятия за отчетный период снизилась в 1,7 раза, до 77,3 миллиарда рублей.