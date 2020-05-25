МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Фермерские продукты сегодня в моде. Те, кто "за" здоровый образ жизни, знают: питаться надо экологически чистыми продуктами без нитратов, ГМО и искусственных консервантов, тогда и здоровье будет лучше, и жизнь длиннее. За это покупатели готовы переплачивать в два-три раза, но реальность оказывается иной.

ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС

Пока оборот фермерской продукции в России относительно небольшой — "всего" 900 миллиардов рублей в год (это 5% от общего объема продаж продовольствия в стране). Но он растет. Как и во всем мире.

В Северной Америке соотношение фермерской продукции к индустриальной составляет 5% к 95%, в Германии — 10% к 90%, а вот в скандинавских странах, где фермерское производство очень бурно развивается, это соотношение составляет уже 30% к 70%.

По мнению основателя органического бренда "Углече Поле" Сергея Бачина, фермерские продукты уже в обозримом будущем в России могут составить 25% от всех. Прогноз выглядит вполне реальным: фермерская продукция сегодня продается везде: в интернете, в специализированных магазинах, на рынках и ярмарках и даже в обычных супермаркетах. Отличает от других ее цена и надпись на упаковке. Килограмм обычных промышленных помидоров стоит 50-100 рублей, а фермерских – 200-300, пачка обычного творога – 80 рублей, а фермерского — 200, и так далее.

Но тех, кто следит за здоровьем, это не пугает, ведь в момент выбора товара они представляют чистых буренок, зеленые луга, запах свежего сена и парного молока. "Экологическая" упаковка вроде мешковины, бечевки или крафтовой бумаги еще больше "подстегивает" интерес покупателей. Многие предпочтут переплатить за "эко"-клубнику в берестяной корзиночке, хотя рядом на пластиковой подложке лежит более дешевая ягода из той же партии.

ПИАР И БОЛЬШЕ НИЧЕГО

Специалисты, и даже сами создатели фермерских брендов предупреждают – действительность бывает сильно приукрашена, и зачастую надпись на упаковке оказывается не более чем маркетинговым ходом. Продукты внутри ничем не отличаются от обычных или, что хуже, отличаются не в лучшую сторону.

"У нас нет земли сельскохозяйственного предназначения, где никогда бы не применяли ядохимикаты и пестициды. Конечно, можно выдавать желаемое за действительное, что мы и делаем", — говорит бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С ним соглашается и вице-президент Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции Денис Токмаков.

"Зачастую продавец, указывая на упаковке товара значок "эко" или "био", руководствуется только маркетинговыми соображениями и эксплуатирует желание покупателя приобретать натуральную продукцию. Именно поэтому на такую продукцию может быть установлена необоснованно высокая цена по сравнению с аналогами. Но нужно помнить о том, что любая информация, указанная на упаковке, должна быть доказана. В противном случае производитель и продавец могут понести административное наказание", – отмечает специалист.

Несмотря на то что с 1 января 2020 года в России вступил в силу закон "Об органической продукции", который регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации, ситуацию на рынке фермерских продуктов это сильно не поменяло. Вместо маркировки "органик", наносить которую могут лишь прошедшие сертификацию предприятия, они пишут натуральный, деревенский продукт и тем самым еще больше привлекают покупателей.

Как показали проверки, на рынках и ярмарках выходного дня торгуют вовсе не фермеры в большинстве своем, а обычные перекупщики. При этом под фермерскими товарами идет как продукция с подсобных хозяйств, так и от промышленных комбинатов, только по фермерским ценам. У многих продавцов нет никаких официальных документов на продукцию – товарных накладных, сертификатов качества.

Лето не наступило, а на рынках уже представлены в разнообразии овощи, фрукты и ягоды, которые, в средней полосе России традиционно вырастают к середине, а то и к концу лета. Это тепличная продукция, которую производители – агрохолдинги успешно "маскируют" под фермерскую – луховицкие огурцы, крымские томаты – с виду не отличишь.

"Тепличные огурцы на рынках в Воронеже в начале лета представлены очень широко. Чаще всего встречается продукция "Воронежского тепличного комбината". А вот местные грунтовые помидоры появятся только к августу. Грунтовыми помидорами почти никто не занимается. Их выращивание — очень трудоемкий процесс, а на выходе результат получается не очень хороший, — говорит представитель "Логус Агро". — Помидоры легче привезти из Волгоградской области — дешевле выйдет". А покупатели не отличат.

МОЛОКО С КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКОЙ

Но даже если продукция действительно фермерская, это не означает, что она безопасная, а тем более полезная.

Продавцы молочных рядов на рынках уверяют, что вся их продукция сделана в идеальных деревенских условиях, чуть ли не сами корову доили. Только вот большинство наших мелких ферм не соблюдают санитарные нормы производства: это грязные хозяйства, больные коровы, некачественное молоко. Содержание и корм одной коровы обходится больше 100 тысяч рублей в год, у многих просто нет таких денег, поэтому их кормят дешевыми комбикормами, а ведь от него зависит качество молока.

"Если же речь идет о молоке, которое поступает к потребителю непосредственно с фермерского хозяйства, важно понимать, что срок его хранения будет небольшим. Кроме того, оно может содержать нежелательные бактерии, опасные для здоровья. Законодательно, молоко, не прошедшее термическую обработку, запрещено для продажи. При этом с точки зрения компонентного состава и пользы для организма оно никак не будет отличаться от продуктов массового производства", – говорит директор по технической поддержке инновационных проектов в молочной категории PepsiCo Сергей Перминов.

Как свидетельствуют проверки, которые в течение пяти лет проводит Роскачество, реальный состав продукта не соответствует тому, который указан, в среднем в одном случае из пяти. Проверки развесного творога с разных рынков показали, что в подавляющем большинстве этот продукт опасен для здоровья по микробиологии: было выявлено запредельное количество дрожжей и плесени, а также обнаружены бактерии группы кишечная палочка.

"Это и понятно, — говорит производитель крупного аграрного холдинга. — Большие предприятия держат марку, отвечают за бренд, и стараются не разочаровывать покупателей, а неизвестные фермеры могут продавать что угодно, сегодня под одним называнием, завтра под другим".

Специалисты уверены – после пандемии коронавируса к качеству продукции покупатели будут относиться более строго, бросать деньги на ветер никто не будет.

"Если вы хотите просто здоровее питаться и при этом больших денег у вас нет, начните с внимательного изучения состава продукта на этикетке — насколько натуральны и полезны те ингредиенты, которые используются. Здесь маркетингового обмана меньше, чем в заявлениях об особых экологических или деревенских свойствах продукта", — советует Дмитрий Янин. И тогда дорогая фермерская продукция будет приносить пользу, а не вред.