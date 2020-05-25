МАДРИД, 25 мая — ПРАЙМ. Правительство Испании приняло решение отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов начиная с 1 июля, сообщили в кабмине.

Как пояснили в пресс-службе правительства, решение было принято на межминистерской встрече в понедельник.

Власти страны 12 мая ввели обязательный четырнадцатидневный карантин для всех, кто приезжает из-за рубежа. В настоящее время границы для туристов закрыты, а авиасообщение крайне ограничено. В минувшую субботу премьер Испании Педро Санчес объявил, что страна готова начать принимать иностранных туристов уже в июле.