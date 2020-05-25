МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российская IKEA отмечает рост продаж садовой мебели в РФ в апреле-мае на 40% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении компании.

"За последние два месяца мы в ИКЕА в России наблюдаем рост спроса в категории "Садовая мебель". Продажи таких товаров увеличились на 40% по сравнению с предыдущим годом", — отметила руководитель отдела продаж розничной сети IKEA в России Татьяна Лукьянова, слова которой приводятся в релизе.

При этом, по ее словам, количество просмотров товаров для оформления балкона и сада на сайте сети выросли в 2,5 раза. В понедельник компания сообщила о начале продаж в России новой летней коллекции, разработка которой началась в 2019 году. "Тогда никто не мог предположить, что этой весной балконы, террасы и сады станут для многих главным местом отдыха", — заметила Лукьянова.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 30 странах мира, на конец августа 2019 года она управляла более чем 300 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, один магазин городского формата и пять дизайн-студий IKEA.