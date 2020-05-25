МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Чистый убыток российской транспортной группы Fesco по МСФО в 2019 году составил 1,8 миллиарда рублей против прибыли в 7 миллиардов рублей годом ранее, следует из материалов компании.

Выручка при этом сократилась на 1%, до 56,67 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 16%, до 12,23 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась с 19% до 22%.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Головная компания — "Дальневосточное морское пароходство". Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.